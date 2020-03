Senat usunął zmiany w Kodeksie wyborczym i poprawił specustawę Senat wykreślił zmiany w Kodeksie wyborczym i usunął nowe przepisy dotyczące Rady Dialogu Społecznego z noweli specustaw dotyczących walki z koronowirusem. Opowiedział się również za przyznaniem większych środków przedsiębiorcom. Głosowania nad pakietem przepisów odbyły się we wtorek nad ranem. Senat głosował w nocy z poniedziałku na wtorek nad pakietem trzech rządowych specustaw, które dotyczą walki z epidemią COVID-19. Senatorowie zagłosowali za poprawkami do ustawy dotyczącej wsparcia dla firm, przyjęli także poprawki do nowelizacji ustaw zdrowotnych i jedną do ustawy rozszerzającej kompetencje Polskiego Funduszu Rozwoju. Teraz ustawy wrócą do Sejmu, który jeszcze we wtorek ma rozpatrzyć senackie poprawki. Senatorowie zagłosowali między innymi za przyznaniem 20 miliardów złotych na ochronę zdrowia ze środków Unii Europejskiej i obligatoryjnymi cotygodniowymi testami dla pracowników służby zdrowia. Senat opowiedział się również za większym wsparciem dla pracodawców – tak zwanym postojowym dla przedsiębiorców do wysokości 75 procent średniej krajowej, zwolnieniem z opłacania składki ZUS na trzy miesiące dla małych i średnich przedsiębiorstw i pożyczki dla firm w wysokości 40 tysięcy złotych. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

