Seniorzy chorzy na koronawirusa obrzuceni kamieniami i materiałami wybuchowymi Karetki przewożące 28 starszych osób chorych na Covid-19 do nowego domu spokojnej starości w hiszpańskiej Andaluzji zostały obrzucone kamieniami – poinformowała agencja EFE. W stronę policji, która interweniowała, rzucano materiałami wybuchowymi. Zatrzymano dwie osoby. Rząd Andaluzji zdecydował o przewiezieniu pensjonariuszy z Alcala del Valle kolo Kadyksu do pobliskiej La Linea de Concepcion z powodu masowego zakażenia koronawirusem i śmierci trzech osób w domu opieki, gdzie przebywali dotychczas. Grupa mieszkańców La Linea de Concepcion zatarasowała swoimi samochodami drogi wjazdowe do miasteczka i obrzuciła kamieniami wozy sanitarne. Seniorzy musieli być eskortowani przez policję, jednak kiedy przyjechali do nowego domu opieki, agresywni mieszkańcy zebrali się przed budynkiem, rzucali kamieniami i wykrzykiwali groźby. Budynek został otoczony kordonem policyjnym. WIĘCEJ Inne artykuły o COVID-19 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

