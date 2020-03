Setki żołnierzy objętych kwarantanną. Ćwiczenia NATO przerwane. Trwające od 2 marca ćwiczenia wojskowe NATO “Cold Response” na północy Norwegii zostały przerwane z powodu obaw związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa – poinformowało norweskie wojsko. Wcześniej potwierdzono zakażenie u jednego z żołnierzy. 5 marca potwierdzono, że zakażony wirusem jest jeden z norweskich żołnierzy. Z tego powodu baza wojskowa, w której przebywał, została zamknięta, a znajdujących się w niej 850 wojskowych zostało poddanych kwarantannie. Dodatkowo 250 osób związanych z bazą umieszczono w kwarantannie domowej. Po wycofaniu przez Finlandię 400 żołnierzy z ćwiczeń z powodu obaw przed kolejnymi zakażeniami, szef sztabu norweskich sił zbrojnych, generał Rune Jakobsen podjął decyzję o przerwaniu ćwiczeń. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

