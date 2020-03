Sezon siatkarski w Polsce zakończony W środę zarząd Polskiej Ligi Siatkówki poinformował o wcześniejszym zakończeniu rozgrywek ekstraklasy mężczyzn oraz kobiet, a także bezpośredniego zaplecza elity mężczyzn w sezonie 2019/2020. Ze względów proceduralnych nie zdecydowano się przyznać mistrzostwa w PlusLidze. Wśród pań tytuł zdobyła Grupa Azoty Chemik Police. Siatkarskie rozgrywki zostały zawieszone już w pierwszej połowie marca. W środę podczas wideokonferencji z udziałem Rady Nadzorczej PLS SA ustalono, że bieżącej kampanii nie uda się dokończyć. W minionym tygodniu podobne postanowienia wydały władze ekstraklasy koszykówki i piłki ręcznej. – To były dla nas bardzo trudne decyzje, lecz konieczne do podjęcia w trosce o bezpieczeństwo graczy, pracowników klubów i całego naszego środowiska – przyznał Paweł Zagumny, prezes zarządu PLS SA. W przeciwieństwie do pozostałych rozgrywek, które przedwcześnie zakończono z powodu pandemii koronawirusa, w PlusLidze nie wyłoniono najlepszej drużyny sezonu 2019/2020. Nie zostaną również wręczone medale. Wszystko przez to, iż nie udało się rozegrać całej fazy zasadniczej. W związku z tym końcowa kolejność w tabeli została ustalona według liczby punktów zdobytych do momentu zawieszenia zmagań. “Trzy czołowe drużyny w klasyfikacji otrzymają prawo rywalizowania w Lidze Mistrzów sezonu 2020/2021” – czytamy w oficjalnym komunikacie PLS SA. W prestiżowych rozgrywkach polską ekstraklasę reprezentować będą: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, VERVA Warszawa Orlen Paliwa oraz PGE Skra Bełchatów. Z elitą najprawdopodobniej pożegna się sklasyfikowana na ostatnim miejscu BKS Visła Bydgoszcz. Rywalizacji na boisku nie ukończą również siatkarze z zaplecza ekstraklasy. O prawo gry w PlusLidze w następnym sezonie ubiegać się będą dwa najwyżej rozstawione zespoły w momencie przerwania rozgrywek Krispol I ligi, czyli Stal Nysa i BBTS Bielsko-Biała. Obie ekipy będą jednak musiały pozytywnie przejść audyt. Jeśli któraś z nich nie spełni wymogów PlusLigi, wówczas szansę pozostania w elicie będzie miała BKS Visła Bydgoszcz. Z I ligi spadają tymczasem SPS Chrobry Głogów oraz SMS PZPS Spała. – Mam nadzieję, że te decyzje spotkają się ze zrozumieniem. W tym momencie dziękuję naszym wszystkim sponsorom oraz partnerom za okazywane nam zrozumienie i wsparcie, graczom i klubom za bardzo emocjonujący sezon. Liczę, że wkrótce wszyscy w zdrowiu spotkamy się w naszych halach, w walce o medale i przy wsparciu najlepszych kibiców świata – wyraził nadzieję prezes zarządu PLS SA. Mniej komplikacji było w przypadku pań. Wszystko dzięki temu, że decyzje zapadły po pełnej fazie zasadniczej sezonu 2019/2020. Odwołano jedynie fazę play-off, a mistrzostwo przyznano drużynie Chemika Police, która ukończyła sezon regularny na pierwszej pozycji. Srebrne medale zdobyły siatkarki Developres SkyRes Rzeszów, a brązowe ŁKS Commercecon Łódź. Dwa najlepsze zespoły mają prawo rywalizowania w następnej edycji Ligi Mistrzyń. Z ekstraklasy spada Wisła Warszawa, a o miejsca w ekstraklasie ubiegać się będą Joker Mekro Energoremont Świecie i Unia Opole. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.