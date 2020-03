Z cyklu: Jan Ogrodnik z nieba

Skąd się wzięły grahamki? Któż z nas nie pamięta serwowanych na śniadanie podczas wizyty u babci pysznych grahamek z dzieciństwa? Wystarczy przymknąć tylko oczy, aby z łatwością przypomnieć sobie lekko karmelowy smak, który krył w sobie pod ostrą skórką wilgotny, nieco ciężki, ale równocześnie miękki miąższ tych miniaturowych bułeczek.

Kiedy znajomym zadałem kiedyś postawione w tytule pytanie, taką oto usłyszałem odpowiedź:

– Zaraz, zaraz… to chyba pochodzi od takiego chleba, który nazywa się graham…

Jednak na kolejne postawione przeze mnie pytanie:

– A skąd wziął się w naszym języku właśnie ten rodzaj chleba? – nikt już prawie odpowiedzieć nie potrafił. Zacznijmy więc od rozszyfrowania tej intrygującej zagadki…

Nazwa chleba określanego mianem “graham” ma w polskim języku nieomal dwuwiekową tradycję. Wywodzi się ona w prostej linii od nazwiska zapomnianego już prawie Amerykanina, Sylvestra Grahama. Ten prezbiteriański pastor, który w wyniku intensywnego samokształcenia posiadał również i wiedzę lekarza, urodził się 5 lipca 1794 roku w West Suffield w stanie Connecticut. Był siedemnastym dzieckiem 72- letniego pastora Johna Grahama. Ojciec umarł wkrótce po jego narodzinach, a jego matka chorowała nieustannie na depresje. Sylvester już w dzieciństwie postanowił pójść w ślady ojca i zostać również prezbiteriańskim duchownym. Pragnąc się do tego starannie przygotować rozpoczął studia językowe na Amherst College. Ze względu jednak na chorobę naukę przerwał w 1823 roku. Dopiero po kilkuletniej przerwie, którą poświęcił na samokształcenie, w 1830 roku rozpoczął pracę jako pastor w prezbiteriańskim kościele w stanie New Jersey.

To prawdopodobnie właśnie z powodu troski o swoje własne zdrowie Graham zainteresował się problematyką właściwego odżywiania. Cykl wykładów, z którymi objechał potem większość wschodnich stanów USA, szybko rozpropagował jego jakże oryginalne wówczas jeszcze dietetyczne teorie. W pewnym sensie zbliżone były one bardzo w swoich założeniach do współczesnego wegetarianizmu – stąd niektórzy uważają go nawet za pierwszego prekursora wegeterianizmu w całym zachodnim świecie. W owych czasach jego teorie określono mianem “Systemu Grahama”. Zauważyć przy tym warto, że na samym początku naśmiewano się z nich w prasie, żartobliwie nazywając autora najwspanialszym “poetą otrębów” (ang. poet of bran). Doktor Graham zalecał bowiem wykorzystywanie pełnoziarnistej mąki do wypieku jedzonego na codzień chleba. Radził też zaniechania spożywania białego cukru oraz alkoholu. Polecał równocześnie jedzenie dużych ilości świeżych owoców i warzyw, oraz picie czystej wody.

“System Grahama” posuwał się jednak znacznie dalej aniżeli przedstawione powyżej instrukcje odnośnie odżywiania. Zalecał on również spanie na twardym materacu przy otwartym oknie, dużą wstrzemięźliwość seksualną oraz zachowanie pogody ducha, szczególnie podczas spożywania posiłków – w owych czasach były to naprawdę idee iście rewolucyjne. Całość jego wykładów została opublikowana po raz pierwszy w “Przewodniku dla młodego człowieka żyjącego w czystości”. Warto przypomnieć tutaj, że po ukazaniu się w 1837 roku jego kolejnej książki, “Traktatu o chlebie” został on nawet fizycznie zaatakowany przez tłum buntujących się przeciwko zawartym w niej zaleceniom bostońskich piekarzy. W roku 1839 Graham opublikował kolejny traktat noszący tytuł “Nauka o ludzkim życiu”. Dzieło to stało się wiodącym tekstem dla planistów zamierzanej wówczas reformy zdrowia w USA, która jednak nigdy nie została zrealizowana. Popularność Grahama przygasać zaczęła stopniowo po roku 1840, a kiedy zmarł w 1851 roku zaskakująco szybko zastał prawie zupełnie zapomniany. Jego grób znajduje się na cmentarzu w Northampton w stanie Massachusetts. Pozostał natomiast po nim jedynie wypiekany już przez prawie dwa wieki do dzisiaj chleb graham oraz niezwykle popularne w całych Stanach Zjednoczonych “Krakersy Grahama” (ang. Graham crackers).

Tymczasem po dzień dzisiejszy w dziedzinie określania rodzaju mąki używanej do wypieku różnych rodzajów chleba panuje wśród zwykłych jego zjadaczy naprawdę spora niewiedza. Wystarczy przecież dla przykładu zapytać:

– Czym różni się chleb razowy od pełnoziarnistego?

Większość pytanych rozłoży z zażenowaniem ręce. Ale znajdą się również i tacy, którzy z uporem twierdzić będą, że chleby te “różnią się tylko nazwą, bo obydwa są przecież razowe!”. A przecież współcześni dietetycy nieustannie argumentują, że powinniśmy jeść znacznie więcej produktów, które zawierają właśnie gruboziarnistą mąkę. Jak zatem zorientować się, czy codziennie zjadamy ich odpowiednie ilości. Statystyka wykazuje bowiem, że zaledwie 11% spożywanych przez nas mącznych potraw zawiera w sobie ten pożądany, gruboziarnisty typ mąki. Na dodatek samo to pojęcie jest bardzo nieprecyzyjne. Czas więc na chociaż ogólne omówienie tego tematu.

Jak rozpoznać z jakiej mąki został zrobiony dany chleb? Już sama jego nazwa powinna zdradzić nam, z jakiego typu mąki został on upieczony. I tak chleb razowy zrobiony został oczywiście z mąki razowej, a chleb pełnoziarnisty adekwatnie z mąki pełnoziarnistej. Zagłębiając się jeszcze dalej w tajniki różnic uznać należy, że chleb pełnoziarnisty jest znacznie zdrowszy, ponieważ zawiera o połowę więcej błonnika oraz innych wartościowych składników odżywczych aniżeli chleb razowy. Analizując sprawę dalej zauważyć też warto, że chleb gruboziarnisty zawiera w sobie aż około cztery razy więcej błonnika aniżeli zwykły biały pszenny chleb. Skąd biorą się te wszystkie obliczenia? Mąka pszenna dzieli się bowiem na kilka typów. Najczęściej klasyfikuje się ją w następujący sposób: – typ 450 to tortowa – typ 550 to luksusowa – typ 750 to chlebowa – typ 1400 to sitkowa – typ 1850 to graham – typ 2000 to razowa – typ 3000 to pełnoziarnista

Liczba opisująca każdy typ mąki odzwierciedla ilości zawartych w niej składników, które pochodzą z zewnętrznej otoczki ziarna. A to właśnie ta otoczka zawiera w sobie błonnik oraz inne bardzo cenne dla naszego zdrowia składniki odżywcze. A zatem zwykły chleb pszenny w stosunku do pełnoziarnistego wypada w powyżej przedstawionej skali dosłownie i w przenośni naprawdę blado. A skoro jesteśmy już przy temacie wyboru samego chleba, to warto wiedzieć, że chleb żytni jest z pewnością znacznie lepszy od pszennego. Mąka żytnia zawiera bowiem w sobie znacznie więcej witamin z grupy B. Bardziej odżywczy jest też chleb wyrośnięty na zakwasie aniżeli ten zrobiony na drożdżach. Bakterie mlekowe z zakwasu poprawiają wyraźnie perystaltykę naszych jelit oraz oczyszczają organizm z toksyn i związków rakotwórczych.Pamiętajmy też, że najlepiej, gdy chleb w swoim składzie zawiera w zasadzie tylko cztery składniki: mąkę, wodę, zakwas i sól – nic więcej do pieczenia chleba nam już naprawdę nie potrzeba.

Chociaż poruszone w artykule tematy są nieco od ogrodowania odległe, to jednak docierając do sedna sprawy, chodzi jednak o rośliny; ich ziarno oraz o sposób jego przerobu. A na ten temat każdy miłośnik ogrodowania również powinien coś niecoś wiedzieć.