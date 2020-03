Słownictwo po obu stronach Atlantyku (6)

15. lift vs. elevator

W Wielkiej Brytanii o windzie mówimy “lift”, a po naszej stronie Atlantyku używamy wyrazu “elevator”

16. note vs. bill

Tymi wyrazami określane są po obu stronach Atlantyku banknoty płatnicze. A zatem w Wielkiej Brytanii mówimy o “coins and notes”, czyli o drobnych (monetach) i bankontach, a w Kanadzie i USA o “coins and bills”. Mówiąc o nominałach banknotów powiemy w Anglii “a fivepound note”, czyli banknot pięciofuntowy, a w USA i Kanadzie “a five-dollar bill”, czyli banknot pięciodolarowy.

Pamiętajmy, że “bill” to z kolei wyraz, który w Wielkiej Brytanii i w Kanadzie oznacza rachunek w restauracji lub w innym punkcie usługowym. W USA używany jest wyraz “check”.

17. post vs. mail

To wyrazy określające pocztę, tzn. listy, przesyłki (jako rzeczownik) lub wysyłać (jako czasownik).

W Wielkiej Brytanii powiemy:

There is some post for you from Australia.

A w USA i Kanadzie:

There is some mail for you from Australia.