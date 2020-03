Słynny epidemiolog. Zakażonych w Polsce może być nawet 1500 osób. To ma sens na początku epidemii, tak jak zrobił to Tajwan, czyli trzy dni po ogłoszeniu choroby. My wpuściliśmy wirusa. Takie restrykcyjne działania powinny być podjęte na początku – tak ostatnie działania rządzących ws. walki COVID-19 ocenił dr n. med. Paweł Grzesiowski. Słynny ekspert w dziedzinie profilaktyki zakażeń dodał również, że w Polsce “nie podołamy, gdy zostanie zakażonych tysiąc osób w tydzień”. Epidemiolog w niedzielę gościł na antenie Radia ZET, gdzie wskazywał, iż w chwili obecnej wiele spoczywa na barkach zwykłych Polaków. – Wszyscy muszą wiedzieć, że jeżeli teraz przerwiemy kontakty międzyludzkie wirus przestanie atakować agresywnie, bo nie będzie miał kogo zarażać. J eżeli pozostaniemy na ulicach, w miejscach pracy, tłoczyć na ulicach wówczas wirus będzie atakował z szalonym tempem. To tempo spowoduje, że zalejemy oddziały intensywnej terapii pacjentami z ciężkim przebiegiem – ostrzegał dr n. med. Paweł Grzesiowski. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

