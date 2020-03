Śmierć na wideoczacie. Ameryka tonie, Europa trochę się wydobywa. Chorzy na COVID-19 umierają samotnie, w izolatkach lub na anonimowych łóżkach w salach wystawowych przekształconych w szpitale. Pożegnanie z bliskimi, o ile się uda – na wideoczacie. Takie wiadomości napływają z USA, gdzie jest 139 tys. zakażeń, 2,4 tys. zgonów, a mówi się nawet o 100 tys. ofiar. W Polsce tempo epidemii nie rośnie, ale dane są cząstkowe „Powiedziałam na FaceTime żonie 47-latka, że on umiera – napisała w niedzielę 29 marca 2020 na Twitterze nowojorska pulmonolożka Anna Podolanczuk. Kończy się właśnie 68. dzień pandemii, licząc od 22 stycznia, gdy zakażonych w Chinach było 571 osób i świat zaczął się niepokoić zagrożeniem, 36. dzień od 21 lutego, gdy we Włoszech pojedyncze przypadki zakażenia skoczyły na 21, 26. dzień od potwierdzenia pierwszego przypadku w Polsce i 16 dni od momentu, w którym liczba stwierdzonych zakażeń przekroczyła u nas 100. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

