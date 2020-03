Śmierć obywatela Chin w Warszawie. Relacja sąsiadów. Sąsiedzi między sobą szeptali o nowych lokatorach. Ale przez kilka tygodni ignorowali skowyt dobiegający z mieszkania rodziny z Chin. Do momentu aż z bloku wyniesiono ciało. Wtorek 24 marca, ok. godziny 20. Pod blok w centrum Warszawy podjeżdżają dwie karetki. Ciekawscy mieszkańcy wychodzą na balkony. Podejrzewają, że pomoc została wezwana do obywateli Chin z 5. piętra, którzy przebywają tam od miesiąca. Krzyki, szarpaniny, płacz. Te odgłosy dość regularnie towarzyszyły warszawiakom spędzającym od niemal 3 tygodni prawie cały czas w swoich mieszkaniach. Ale nikt nie reagował na to, co dzieje się u piątki lokatorów z 5. piętra. Jedynie w windzie lub na klatce napotkani sąsiedzi wymieniali między sobą uwagi na temat rodziny z Azji, oczywiście w kontekście koronawirusa. WIĘCEJ Inne artykuły o COVID-19 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

