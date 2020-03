Śmiertelne żniwo. Dramat w domach opieki w Niemczech. Domy opieki dla seniorów stają się punktami zapalnymi epidemii koronawirusa. Dramatyczne informacje nadchodzą z wielu regionów Niemiec. Dramatyczne wiadomości nadeszły z domu opieki „Hanns Lilje“ w Wolfsburgu w Dolnej Saksonii, gdzie na COVID-19 zmarło 17 seniorów. Sytuacja pogarsza się tam od ubiegłego piątku, kiedy zgłoszono pierwszych osiem zmarłych osób. Ze 165 mieszkańców ośrodka w sobotę 72 osoby były zarażone. W domu tym, będącym kościelną placówką opieki, przebywają przede wszystkim osoby z otępieniem starczym. Ośrodek natychmiast odseparował osoby niezarażone od tych z pozytywnym wynikiem testu. 44 zarażone osoby zgłasza także dom opieki w Wildeshausen w powiecie Oldenburg. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

