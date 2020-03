Specustawa bez artykułów dot. Kodeksu wyborczego i Rady Dialogu Społecznego? Senacka komisja budżetu i finansów opowiedziała się za wykreśleniem ze specustawy, dotyczącej walki ze skutkami koronawirusa, artykułów dotyczących Kodeksu wyborczego i Rady Dialogu Społecznego – poinformował podczas senackiej debaty nad ustawą sprawozdawca senator Kazimierz Kleina (KO). W Senacie odbyła się w poniedziałek debata nad pakietem ustaw tworzących tzw. tarczę antykryzysową, która ma być odpowiedzią na kryzys wywołany epidemią koronawirusa. Sprawozdanie senackiej komisji budżetu i finansów wobec jednej z nich – tzw. specustawy (nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz niektórych innych ustaw) przedstawił senator Kazimierz Kleina. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

