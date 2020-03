“Stała mi się krzywda i wyrządził mi ją duchowny”. Ksiądz skazany. Michał L., jest winny tego, że będąc wikariuszem w jednej z parafii w Gdańsku, dwukrotnie zgwałcił 17-letnią wówczas dziewczynę – uznał sąd i w poniedziałek wymierzył mu najwyższy możliwy wymiar kary. – Mając na względzie bardzo wysokie cierpienia, jakie towarzyszą pani do dnia dzisiejszego (…), kara 12 lat pozbawienia wolności za te dwa zdarzenia będzie karą adekwatną – powiedziała sędzia. Wyrok zapadł przed Sądem Okręgowym w Gdańsku. 36-letni Michał L. był oskarżony o to, że w 2011 roku, gdy był wikariuszem dwukrotnie zgwałcił nastolatkę. Sędzia Adrianna Kłosowska wymierzyła oskarżonemu karę 12 lat więzienia. Ma on również zakaz kontaktowania z poszkodowaną i zbliżania się do niej na odległość mniejszą niż 50 metrów przez okres maksymalny, czyli przez okres 15 lat. Dodatkowo musi zapłacić kobiecie nawiązkę w wysokości 100 tysięcy złotych. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

