Stan wyjątkowy w Ontario, nowe terminy podatkowe oraz inne codzienne uaktualnienia “Gazety” (17 marca)

W kolejnych artykułach CODZIENNIE podajemy najnowsze informacje o COVID-19.

Stworzyliśmy w “Gazecie” osobną kategorię “KORONAWIRUS COVID-19”, gdzie mogą Państwo przeczytać wszystko, co warto wiedzieć o wirusie.

Telehealth Ontario – 1-866-797-0000

Oto najnowsze informacje z 17 marca:

Kanada – 598 przypadków

• COVID-19 zaraził już do tej chwili więcej Kanadyjczyków niż SARS.

• Stan wyjątkowy w Ontario – do 31 marca, ale może potrwać dłużej. Publiczne zgromadzenia ponad 50 osób są zakazane. Zamknięcie wszystkich barów i restauracji – z wyjątkiem tych oferujących dania na wynos – a także kościołów i świątyń, teatrów, szkół prywatnych i przedszkoli oraz ośrodków sportowych. Nowy pakiet pomocy w wysokości ponad 300 milionów dolarów – pierwszy etap większej kwoty – pomoże ludziom dotkniętym epidemią.

• Termin składania rozliczeń podatkowych zmieniony – zamiast do 30 kwietnia – do 1 czerwca. Termin spłaty nieoprocentowanych sald przedłużony do 31 lipca. Firmy muszą opłacić podatki bez płacenia odsetek i kar do 31 lipca.

• Lekarze rodzinni w Ontario przechodzą na model opieki „najpierw wirtualnie”, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się COVID-19 w ich biurach i poczekalniach. Począwszy od tego tygodnia, większość lekarzy będzie rozmawiać z pacjentami przez telefon, przez wideokonferencje lub pocztę elektroniczną w celu ustalenia, kto musi przyjść na wizytę osobiście. Pacjenci wymagający bezpośredniej opieki, w tym kobiety w ciąży, dzieci wymagające zaplanowanych szczepionek oraz niektórzy seniorzy z przewlekłymi chorobami, będą umówieni na osobiste wizyty, ale wielu pacjentów otrzyma wirtualne porady, jak zadbać o swój stan zdrowia w domu.

• Hudson’s Bay ogłosił, że wszystkie 89 sklepów w całym kraju będzie zamkniętych przez co najmniej dwa tygodnie, ze skutkiem natychmiastowym. Sieci handlowe Holt Renfrew i H&M ogłosiły także we wtorek tymczasowe, natychmiastowe zamknięcie wszystkich sklepów, przy czym to ostatnie obowiązuje w całej Ameryce Północnej.

• Kolejne trzy osoby w Kolumbii Brytyjskiej zmarły. Ogłoszono we wtorek stan zagrożenia zdrowia publicznego w związku z gwałtownym wzrostem liczby przypadków. Dwie osoby zmarły w Lynn Valley Care Centre, domu opieki długoterminowej, w którym doszło już do czterech zgonów. Obecnie jest 186 potwierdzonych przypadków COVID-19 w B.C.

• Alberta zgłosiła 23 nowe przypadki COVID-19, co daje łączną liczbę – 97.

• Po kilku dniach starań o powrót domu do domu grupy 45 uczniów szkół średnich i pięciu nauczycieli z misji humanitarnej w Gwatemali, kuratorium w Quebecu zapłaciło 280 000 dol. za wyczarterowany lot, który zabrał ich stamtąd kilka minut przed zamknięciem granicy. Wylądowali we wtorek rano na międzynarodowym lotnisku w Montrealu, niecały tydzień po tym, jak grupa wyjechała do pracy w ośrodku dla osób niepełnosprawnych w gwatemalskiej wiosce San Juan La Laguna.

• W celu szybszego upublicznienia testów COVID-19, amerykańska organizacja ds. żywności i leków uchyla normalne przepisy i zezwala testerom na wprowadzanie testów do obrotu w USA.

• LCBO redukuje godziny pracy po ogłoszeniu stanu wyjątkowego przez prowincję. W oświadczeniu LCBO napisało, że od czwartku wszystkie sklepy będą działały od 11:00 do 18:00.

• Dr Eileen de Villa, oficer medyczny Toronto, podała, że w Toronto jest 108 potwierdzonych przypadków COVID-19, w tym cztery osoby, które wyzdrowiały.

• Premier Alberty Jason Kenney ogłosił publiczny stan wyjątkowy w odpowiedzi na pandemię koronawirusa. Wszelkie spotkania z udziałem ponad 50 osób muszą zostać natychmiast odwołane, a mieszkańcom Alberty nie wolno chodzić do wielu obiektów publicznych, w tym barów, ośrodków rekreacyjnych, muzeów i siłowni.

• Rząd Kolumbii Brytyjskiej zawiesza na czas nieokreślony wszystkie zajęcia w szkołach.



• Urzędnicy ds. zdrowia w Ontario twierdzą, że 29 procent przypadków wirusa związanych z podróżami w prowincji pochodzi teraz z USA, głownie ze stanów Nowy Jork, Kolorado, Kalifornia, Floryda, Nevada i Massachusetts.

• W Nowym Brunszwiku przyjęto ustawę opóźniającą wybory zaplanowane na maj. Mogą być opóźnione nawet o rok. Ustawa umożliwia także odłożenie w razie potrzeby dwóch wyborów uzupełniających. Są one obecnie zaplanowane na 15 czerwca. Po przyjęciu przepisów dotyczących wyborów Parlament prowincji przestała obradować aż do odwołania.

• Toronto zamknie wszystkie ośrodki sportowo-rekreacyjne, ratusz i Metro Hall od środy, ponieważ ogranicza się nieistotne usługi. Niektórzy pracownicy będą mogli pracować z domu.

• Zespół Rolling Stones odkłada swoją 15-dniową trasę po Ameryce Północnej. Mieli zatrzymać się w Vancouver 12 maja. Trasa koncertowa po Ameryce Północnej w zeszłym roku została przełożona po operacji serca Micka Jaggera, ale zespół triumfalnie powrócił na trasę koncertową w Chicago.

• Kasyna w Albercie pozostają otwarte pomimo ograniczeń masowych spotkań i zamykania szkół i przedszkoli z powodu COVID-19. Inne prowincje – w tym Saskatchewan, Ontario i Quebec – zamknęły kasyna. Główny oficer medyczny Alberty powiedział podczas codziennej aktualizacji w poniedziałek, że nie ma planów zamknięcia zakładów hazardowych. Rząd prowincji ma roczne wpływy około 1,4 miliarda dolarów z kasyn i loterii.

• Wicepremier Chrystia Freeland twierdzi, że liberalny rząd stale sprawdza, czy ma nadal pozwalać obywatelom Stanów Zjednoczonych przyjeżdżać do Kanady. Mówi, że granica między Kanadą a Stanami Zjednoczonymi jest „liną ratunkową” do Kanady, gdyż tą drogą Kanada otrzymuje wiele ważnych dostaw, w tym artykuły spożywcze i leki. Freeland wzywa również wszystkich obywateli USA, którzy nie muszą przebywać w Kanadzie, aby nie przyjeżdżali do Kanady.

ONTARIO: USA

• Rekordy – jako jedna z nielicznych firm – bije Amazon, który zatrudni dodatkowo 100 tys. pracowników.

Na świecie

• 8 nowych krajów/terytoriów/obszarów (region afrykański – 3, region wschodniego regionu Morza Śródziemnego – 1, region obu Ameryk – 3 i region zachodniego Pacyfiku – 1) zgłosiło przypadki COVID-19 w ciągu ostatnich 24 godzin (WHO).

Stan na godzinę 20.33:

Porównanie ze stanem sprzed 24 godzin:

Wzrost liczby potwierdzonych przypadków – 15 623

Wzrost zgonów – 767

•••

