Stan wyjątkowy w Ontario Premier Ontario Doug Ford ogłosił na mocy ustawy Emergency Management and Civil Protection Act stan wyjątkowy w prowincji do 31 marca, ale może potrwać dłużej. Zgodnie z prawem, premier, za pośrednictwem gubernatora Ontario, może zarządzić stan wyjątkowy na okres do 14 dni. Okres ten można następnie przedłużyć o dodatkowe 14 dni bez zgody parlamentu. Wszelkie dalsze przedłużenia po upływie tego okresu wymagają głosowania posłów ontaryjskich w Legislaturze. Publiczne wydarzenia z udziałem ponad 50 osób zostały zakazane. Ford nakazał natychmiastowe zamknięcie wszystkich barów i restauracji – z wyjątkiem tych oferujących dania na wynos – a także kościołów i świątyń, teatrów, szkół prywatnych i przedszkoli oraz ośrodków sportowych. Nowy pakiet pomocy w wysokości ponad 300 milionów dolarów – pierwszy etap większej kwoty – pomoże ludziom dotkniętym epidemią. Ford podkreślił, że „nie jest to całkowite zamknięcie prowincji”. Większość firm może pozostać otwarta. Supermarkety, apteki, fabryki pozostaną otwarte. Galerie handlowe nadal będą mogły pozostać otwarte podczas stanu wyjątkowego w Ontario. Ale oficer medyczny Ontario, dr David Williams, twierdzi, że nie można wykluczyć ich zamknięcia w przyszłości. Premier Doug Ford podkreśla, że ​​„absolutnie kluczowe jest utrzymanie otwartych dostaw towarów”. Ford mówi, że będzie więcej miejsc w szpitalach, więcej sprzętu (od masek po respiratory) i więcej testów dla pracowników służby zdrowia oraz punktów badania Onaryjczyków. Będą fundusze na personel medyczny (lekarze, pielęgniarki). „Nie szczędzimy żadnych kosztów, aby pomóc mieszkańcom Ontario”. Mówi, że jest to pierwszy etap. „Wszyscy Ontaryjczycy muszą się wspierać. . . . Mamy największe umysły, największe firmy, najwspanialszych ludzi na całym świecie. . . . Ontario wyjdzie z tego silniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Musimy zjednoczyć się jako prowincja” – mówi Ford po ogłoszeniu stanu wyjątkowego w Ontario. Burmistrz Toronto, John Tory, mówi, że w pełni popiera ogłoszenie stanu wyjątkowego przez prowincję, ponieważ pomoże to wszystkim miastom chronić zdrowie mieszkańców i dodatkowo zapobiegnie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. „Mam nadzieję, że powaga tego ruchu uświadomi każdemu mieszkańcowi, jak ważne będą jego własne działania w nadchodzących dniach”, powiedział Tory w oświadczeniu. „Jeśli ludzie mogą zostać w domu, niech zostaną w domu i ograniczą swoje interakcje z innymi ludźmi. Wiemy od naszych lekarzy, że “dystans społeczny” (zachowanie odległości) będzie chronić zdrowie ludzi oraz zdrowie ich rodzin i sąsiadów”. WSZYSTKIE szczeble władz współpracują, spory polityczne ustały. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

