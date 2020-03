Stan zagrożenia epidemicznego w Polsce Stworzyliśmy w “Gazecie” osobną kategorię “KORONAWIRUS COVID-19”, gdzie mogą Państwo przeczytać wszystko, co warto wiedzieć o wirusie. ________________________________________ Polska przywraca kontrole na wszystkich granicach. To efekt wprowadzanego przez rząd stanu zagrożenia epidemicznego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Cudzoziemcy do Polski nie wjadą. Odstępstwa będą dotyczyć tych, którzy pracują i mieszkają w naszym kraju legalnie. Mateusz Morawiecki ogłosił wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego. Ograniczenia na granicach zostaną wprowadzone w nocy z soboty na niedzielę i będą obowiązywać przez 10 dni. Pozostałe decyzje, takie jak zamknięcie restauracji czy pubów – wchodzą w życie od soboty i będą obowiązywały przez 14 dni. Premier zastrzegł, że mogą zostać przedłużone, podobnie jak zamknięcie granic. Kontrole na wszystkich granicach oraz daleko idące ograniczenia w możliwości przekraczania polskich granic przez cudzoziemców obowiązywać będzie od północy z soboty na niedzielę (z 14 na 15 marca). Po przekroczeniu granicy polscy obywatele zostaną skierowani na 14-dniową kwarantannę. Granice pozostają otwarte dla przepływu towarów. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.