Statek-szpital dotarł do Nowego Jorku. Nie przyjmie na pokład chorych na COVID-19. Do terminalu nad rzeką Hudson na nowojorskim Manhattanie dotarł w poniedziałek USNS Comfort, statek-szpital marynarki wojennej USA. Nie przyjmie na pokład chorych na COVID-19, lecz przyjdzie z pomocą przeciążonym z powodu epidemii amerykańskim szpitalom. Tymczasem władze stanowe Florydy sprawdzają podróżnych z Nowego Jorku na autostradach oraz lotniskach. USNS Comfort ma 1000 łóżek, 12 sal operacyjnych, laboratorium medyczne i wojskowy personel medyczny liczący około 1,2 tysiąca osób. Będą na nim leczeni pacjenci przeniesieni z innych szpitali i niezakażeni koronawirusem. Według zapowiedzi, ten biały statek z namalowanymi czerwonymi krzyżami, rozpocznie swoją misję w 24 godziny po zacumowaniu w terminalu przy 50. Ulicy po zachodniej stronie Manhattanu. Władze wojskowe zdają sobie sprawę z zagrożenia, jakim byłoby wykrycie choćby jednego przypadku SARS-CoV-2 na jednostce po przeniesieniu pacjentów z innych szpitali, bowiem unicestwiłoby to całą misję. – Stworzymy bańkę (ochronną) wokół statku, by upewnić się, że robimy wszystko, by trzymać wirusa z dala – zapewniał w niedzielę kapitan Joseph O’Brien. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

