Stoch znowu blisko podium w Lillehammer W poniedziałek o punkty w Lillehammer walczyło pięciu Polaków: Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Jakub Wolny i Maciej Kot. Był to zaległy konkurs, który pierwotnie powinien odbyć się w niedzielę w Oslo – zawody odwołano z powodu trudnych warunków atmosferycznych. Kamil Stoch może czuć wielki niedosyt. Trzykrotny mistrz olimpijski był drugi po pierwszej serii w poniedziałkowym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w norweskim Lillehammer. W drugiej wiatr w plecy ściągnął Polaka w dół i pozbawił podium. Konkurs w Lillehammer był trzecią odsłoną norweskiego turnieju Raw Air. W niedzielę nie udało się rozegrać zawodów w Oslo, głównie z uwagi na bardzo silny wiatr. Dodatkowo na dole zeskoku powstała duża kałuża wody, której organizatorzy nie zdołali usunąć. Dlatego jury zdecydowało się odwołać konkurs i przenieść go o dzień później do Lillehammer. Tu warunki atmosferyczne nie sprawiały problemów. Lillehammer póki co pechowe dla Biało-Czerwonych. W poniedziałek Kamil Stoch był drugi w obu seriach treningowych, drugi także na półmetku zawodów, ale w drugiej rundzie trafił na bardzo trudne warunki i ostatecznie zajął siódme miejsce. Po zakończeniu zmagań nie chciał zrzucać winy na jury, ale skupił się na swoich niedociągnięciach. Pewnego rodzaju rozgoryczenie było jednak widoczne. We wtorek Stoch z pewnością chciał powetować sobie to niepowodzenie. Poniedziałkowy konkurs miał nieoczekiwany przebieg i nieoczekiwanych skoczków na dwóch pierwszych miejscach. Po ponad trzech lata kolejne zwycięstwo w Pucharze Świata odniósł Peter Prevc, a po blisko roku na podium powrócił Markus Eisenbichler. Szczególnie w przypadku tego drugiego dużą rolę odegrały kontrowersyjne przeliczniki za wiatr. We wtorek skoczków czekają trzy serie zaliczane do Raw Air: prolog, czyli kwalifikacje do konkursu oraz dwie serie w zawodach. Tym samym po zakończeniu rywalizacji w Lillehammer, cykl znajdzie się na półmetku. W kwalifikacjach zobaczymy siedmiu reprezentantów Polski, w tym Pawła Wąska, który zastąpił kontuzjowanego Klemensa Murańkę. Czołowe wyniki i miejsca Polaków w poniedziałkowym konkursie skoków w Lillehammer: 1. Peter Prevc (Słowenia) 132 i 122,5/279 2. Markus Eisenbichler (Niemcy) 138 i 120,5/278,6 3. Stephan Leyhe (Niemcy) 130 i 133/277,5 4. Marius Lindvik (Norwegia) 134 i 128,5/275,7 5. Robin Pedersen (Norwegia) 133 i 130/275,5 6. Robert Johansson (Norwegia) 136,5 i 124/275,5 7. Kamil Stoch (Polska) 135 i 121/272,2 8. Stefan Kraft (Austria) 128 i 132/270,6 9. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 135,5 i 120/270,4 10. Gregor Schlierenzauer (Austria) 128 i 129 /263,5 … 23. Piotr Żyła (Polska) 124 i 130/251,3 25. Dawid Kubacki (Polska) 122,5 i 131,5/248,5 37. Jakub Wolny (Polska) 114/95,9 39. Maciej Kot (Polska) 112,5/94,2 Raw Air 2020 – Klasyfikacja generalna czołówki i miejsca Polaków 1. Marius Lindvik (Norwegia) 652,0 2. Stefan Kraft (Austria) 647,6 -7,6 3. Stephan Leyhe (Niemcy) 645,3 -9,9 4. Kamil Stoch (Polska) 644,6 -10,6 5. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 643,8 -11,4 6. Robert Johansson (Norwegia) 642,6 -12,6 7. Constantin Schmid (Niemcy) 636,9 -18,3 8. Ziga Jelar (Słowenia) 632,5 -22,7 9. Peter Prevc (Słowenia) 631,2 -24,0 10. Johann Andre Forfang (Norwegia) 629,6 -25,6 … 14. Piotr Żyła (Polska) 620,2 -35,0 20. Dawid Kubacki (Polska) 599,0 -56,2 26. Maciej Kot (Polska) 424,4 -230,8 44. Jakub Wolny (Polska) 201,4 -453,8 55. Aleksander Zniszczoł (Polska) 101,3 -553,9 Klasyfikacja generalna Pucharu Świata 2019/20 1. Stefan Kraft (Austria) 1645 2. Karl Geiger (Niemcy) 1507 3. Dawid Kubacki (Polska) 1137 4. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 1128 5. Kamil Stoch (Polska) 931 6. Stephan Leyhe (Niemcy) 888 7. Marius Lindvik (Norwegia) 884 8. Peter Prevc (Słowenia) 744 9. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 715 10. Piotr Żyła (Polska) 612 … 37. Jakub Wolny (Polska) 58 43. Maciej Kot (Polska) 37 46. Stefan Hula (Polska) 31 51. Aleksander Zniszczoł (Polska) 18 61. Klemens Murańka (Polska) 8. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

