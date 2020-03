Stowarzyszenie Wolny Kraft pomoże pubom i sklepom Powstało właśnie Stowarzyszenie Wolny Kraft. Z założenia ma promować dobrej jakości piwo oraz wysoką kulturę jego spożycia. Jednak w obecnych, trudnych czasach, będzie miało do spełnienia jeszcze jedną ważną rolę – pomóc przetrwać kryzys małym browarom oraz pubom i sklepom specjalistycznym. Stowarzyszenie na rzecz Polskiego Kunsztu Rzemieślniczego Wolny Kraft, bo taka jest pełna nazwa inicjatywy, powstało w symbolicznym dniu św. Patryka, irlandzkiego święta narodowego, uważanego również za święto piwa. To prawdopodobnie pierwsza taka organizacja, powołana do życia zdalnie, przez internet, ze względu na obowiązujące już w Polsce ograniczenia, związane z zagrożeniem koronawirusem. Jego założyciele “spotkali się” w sieci, gdzie opracowali wspólnie statut i wybrali zarząd organizacji, głosując również przez internet. Co istotne, Wolny Kraft to ruch konsumencki, który ma połączyć miłośników rzemieślniczego piwa (nazywanego właśnie kraftowym, czyli wytwarzanym w niewielkich browarach, niezależnych od wielkich korporacji). Dlatego jego założycielami nie są właściciele browarów czy pubów, tylko pasjonaci, piwowarzy domowi, blogerzy, doceniający różnorodność świata piwa oraz ciężką pracę, umiejętności i wyjątkowość tworzących je ludzi. Członkowie stowarzyszenia chcą rozmawiać w przestrzeni publicznej o jakości rzemieślniczych trunków, dyskutować i promować dobre praktyki warzenia i dystrybucji piwa, a także wysoką kulturę jego spożywania. WIĘCEJ Inne artykuły o COVID-19 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

