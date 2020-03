Strażacy jadą przez wieś i nadają komunikat Strażacy z OSP w Krzeczowie w Małopolsce wsparli akcję #zostańwdomu, chociaż sami musieli w tym celu opuścić remizę. Wyjechali na ulicę swojej miejscowości i przez megafon zaapelowali do mieszkańców, by ci zrezygnowali ze spacerów oraz niedzielnej mszy. Strażacy powołali się na rozporządzenie w sprawie wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, ogłoszone w piątek przez premiera Mateusza Morawieckiego, oraz na dekret biskupa tarnowskiego. “Prosimy mieszkańców o pozostanie w domach w czasie niedzielnych nabożeństw” – brzmiał komunikat. Przejazd strażackiego wozu nagrał pan Mateusz Materejek. – Jak dla mnie, to bardzo dobry sposób, bo dociera przede wszystkim do ludzi starszych, którzy nie są na bieżąco z informacjami podawanymi przez media – zauważa mężczyzna. I dodaje: – Sądzę, że taka forma przekazu z pewnością ułatwi niektórym młodym ludziom przekonanie rodziców i dziadków do pozostania w domu dzisiaj. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

