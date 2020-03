Superwtorek w USA. Coraz mocniejszy Biden, klęska Bloomberga. 3 marca w Stanach Zjednoczonych stał pod znakiem Superwtorku w prawyborach prezydenckich Partii Demokratycznej. Poza głównymi faworytami – Joe Bidenem i Berniem Sandersem – w wyścigu nadal są m.in. senator Elizabeth Warren i miliarder Michael Bloomberg. Były wiceprezydent wygrał w aż 9 stanach (w tym w ważnym Teksasie), a dotychczasowy faworyt – Bernie Sanders w czterech. Wśród nich w największej nagrodzie tego wieczoru – Kalifornii. Wciąż zliczane są głosy w Teksasie i Maine. Dopiero po przeliczeniu głosów ze wszystkich 14 stanów z Superwtorku poznamy, ilu dokładnie delegatów mają poszczególni pretendenci. Zgodnie z oczekiwaniami były wiceprezydent USA Joe Biden wygrał prawybory Demokratów w Wirginii, a senator Bernie Sanders w rodzimym stanie Vermont. Wkrótce faktem stało się zdecydowane zwycięstwo Bidena w Karolinie Północnej, które zaczęło zwiastować bardzo dobrą noc dla 77-latka. Cieszący się dużą popularnością na południu Biden wygrał bezapelacyjnie w Alabamie, Arkansas, Tennessee i Oklahomie. Biden w trakcie swojego wystąpienia w Los Angeles w Kalifornii na zorganizowanym dla jego wyborców wiecu dziękował za wsparcie Amy Klobuchar, Beto O’Rourke’owi i Pete’owi Buttigiegowi, byłym kandydatom, którzy wyrazili swoje poparcie dla byłego wiceprezydenta i próbując zjednoczyć przedstawicieli bardziej umiarkowanego skrzydła Partii Demokratycznej. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

