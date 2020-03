Świat na progu pandemii? WHO może podjąć zdecydowane kroki. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosi najwyższy stopień zagrożenia, jeśli zarażenia między osobami, które nie były w Chinach, staną się powszechne. Tymczasem do frontalnego uderzenia epidemii szykuje się Wielka Brytania. W USA Donald Trump przyjął inną strategię – opisuje “Rzeczpospolita”. Gazeta wskazała, że występując w amerykańskim Kongresie, Anne Schuhat, zastępczyni Centrum Kontroli Chorób i Przeciwdziałania (CDC), uznała, że choroba spełnia już dwa z trzech kryteriów ogłoszenia przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) pandemii. – To nowy wirus. W tym przypadku trudno powstrzymać zarażenie jednej osoby od drugiej – oświadczyła Schuhat. Zdaniem dyrektora generalnego WHO Tedrosa Ghebreyesusa genewska organizacja “nie zawaha się” z ogłoszeniem pandemii, gdy tylko będzie jasne, że wszystkie warunki zostały spełnione. Powołując się na najnowsze dane, podwyższył on do 3,4 proc. wskaźnik umieralności osób zarażonych. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

