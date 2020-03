Świetne konwencje kandydatów opozycji przyćmiły konwencję Dudę Nowy impuls w kampanii kandydatów opozycji. Prezydenckie konwencje Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i Władysława Kosiniaka-Kamysza zostawiły daleko w tyle imprezę, która otworzyła kampanię Andrzeja Dudy dwa tygodnie temu O konwencji Andrzeja Dudy pisaliśmy, że była smętna, pozbawiona nowych pomysłów i przekazu do osób spoza twardego elektoratu PiS. W sobotę 29 lutego 2020 smętnie nie było. I w Warszawie, gdzie prezentowała się Kidawa-Błońska, i w Jasionce pod Rzeszowem, gdzie przemawiał Kosiniak-Kamysz, widać było dbałość o szczegóły, dobre pomysły, współpracę sztabowców i działaczy. W tej dziedzinie przez ostatnie lata o dwie długości z przodu był PiS, z niewielkimi wyjątkami (jak pierwsza konwencja Wiosny). Dziś opozycja odrobiła dystans. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

