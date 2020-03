Sympatycy Dudy w “kulturalny” sposób zaatakowali opozycję w Chęcinach W każdej miejscowości, do której przyjeżdża Andrzej Duda, czeka na niego komitet powitalny złożony z krytyków jego prezydentury. Są oni często atakowani i wyzywani przez zwolenników prezydenta. Film z jednego z takich ataków pojawił się w mediach. Krytyków Dudy “przywitano” bardzo mocną wiązanką. Na wiecach poparcia Andrzeja Dudy nigdy nie brakuje jego agresywnych zwolenników. Wielokrotnie Polacy byli świadkami, jak atakują oni przeciwników obecnie urzędującego prezydenta, którzy manifestują swoje niezadowolenie z jego poczynań. Podobnie było znowu w Chęcinach koło Poznania. Duda pojawił się tam w środę po godz. 17:00. Przed spotkaniem doszło jednak do przepychanek i kłótni między zwolennikami i przeciwnikami jego prezydentury. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.