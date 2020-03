Szef Atlantic Council o koronawirusie: czas na art. 5 NATO Aby skutecznie zwalczać koronawirusa prezydent USA Donald Trump powinien zaproponować uruchomienie art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego – uważa szef think tanku Atlantic Council, Frederick Kempe. Jeśli art. 5 można stosować w przypadku “zwalczania niepaństwowych grup terrorystycznych atakujących USA”, to również można tak uczynić w kwestii przeciwdziałania pandemii Covid-19 – argumentuje ekspert. Kempe, w przeszłości europejski korespondent dziennika “The Wall Street Journal”, przypomina, że do piątku w krajach NATO było 28 tys. osób zarażonych wirusem SARS-CoV-2; zmarło ponad 1,2 tys. ludzi. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

