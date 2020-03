Szef NBP pokazał odrealnienie władzy w kryzysie Obywatele muszą pozostać spokojni, nawet jak coś się pogorszy w funkcjonowaniu i w życiu rodzin przez kilka tygodni, miesięcy, może kwartał lub dwa – takim bagatelizującym problemy Polaków tonem o tzw. Tarczy Antykryzysowej mówił prezes NBP Adam Glapiński na wspólnej konferencji z premierem Mateuszem Morawieckim. – Ten kryzys nie jest jakiś katastroficzny. To nie jest wojna czy inne, szczególnie katastroficzne lub przyrodnicze zjawisko. To poważny kryzys, ale wszyscy stajemy do gotowości. Czasami tylko boimy się, czy sami nie zachorujemy – zaczął Adam Glapińskina konferencji z Mateuszem Morawieckim. Szef NBP chciał uspokoić Polaków, ale – mówiąc kolokwialnie – “przedobrzył” ze swoją postawą. Wydawało się, że zarabiający 700 tys. zł rocznie urzędnik kompletnie nie rozumie losu zwykłych Polaków. – Damy radę, obywatele muszą pozostać spokojni, nawet jak coś się pogorszy w funkcjonowaniu i w życiu rodzin przez kilka tygodni, miesięcy, może kwartał lub dwa. Wszystko wróci do normy – powiedział Adam Glapiński. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

