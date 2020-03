Szkoły w Ontario pozostaną zamknięte do 4 maja Premier Doug Ford ogłosił we wtorek, że ma nadzieję. że w maju uczniowie i nauczyciele szkół Ontario powrócą do klas. Podczas konferencji prasowej Ford powiedział, że miał nadzieję na wznowienie zajęć w poniedziałek – dwa tygodnie po marcowej przerwie – ale prowincja nadal walczy z COVID-19, i nie jest to możliwe. „Jak już mówiłem, sytuacja zmienia się z dnia na dzień, z godziny na godzinę”, powiedział Ford. Za radą urzędników medycznych Ford powiedział, że szkoły będą nieczynne przynajmniej do 1 maja, kiedy nauczyciele powrócą do klasy, a 4 maja wrócić mają uczniowie. Jest to jednak w dużej mierze zależne od tego, czy COVID-19 nadal będzie rozprzestrzeniał się w całej prowincji. Prywatne szkoły i opieka nad dziećmi również będą zamknięte na kolejne dwa tygodnie, w miarę jak w prowincji będzie trwał stan wyjątkowy. Minister edukacji Stephen Lecce powiedział, że będzie nadal wspierał edukację w Ontario, zapowiadając zwiększenie e-learningu. Prowincja będzie współpracować z kuratoriami, aby znaleźć sposoby pomocy uczniom w tych trudnych czasach. „Będzie to wymagało od nas wszystkich wspólnej pracy dla dobra naszych uczniów” – powiedział minister Lecce. Powiedział, że rząd dąży do ratowania reszty roku szkolnego – nawet jeśli oznacza to wdrożenie niekonwencjonalnych metod. Lecce powiedział, że prowincja pomoże również dystrybuując laptopy w razie potrzeby i zapewniając odpowiednią technologię uczniom, którzy jej potrzebują. Studenci o specjalnych potrzebach otrzymają również dodatkowe wsparcie. Anna Głowacka Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

