Szósta ofiara koronawirusa i 100 zakażonych w USA Koronawrirus z Chin od kilkunastu tygodni mógł rozprzestrzeniać się na północnym zachodzie Stanów Zjedniczonuch – twierdzą władze USA. Liczba ofiar wirusa w tym kraju wzrosła do sześciu. Wszystkie zmarłe osoby mieszkały w stanie Waszyngton. – Dwie ostatni osoby to mężczyźni w wieku ok. 50 i 70 lat, którzy przebywali w domu opieki w Kirkland – mówi CNN dr Jeff Duchin ze służb sanitarnych w Seattle. Łącznie w tym ośrodku zmarły cztery osoby, a u czterech kolejnych potwierdzono zakażenie. Jak przekazał Stephen Hahn z Food and Drug Administration, w całych Stanach Zjednoczonych odnotowano ok. 100 przypadków zarażenia koronawirusem. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.