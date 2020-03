Szumowski krytykuje UE: „Nie ma tej europejskiej solidarności”. Minister Zdrowia Łukasz Szumowski zapewnia opinię publiczną, że Polska “nie ogląda się na Europę” i samodzielnie robi zakupy najpotrzebniejszego sprzętu ochronnego i medycznego. Bo Unia nie jest solidarna. Minister świadomie wprowadza opinię publiczną w błąd „Panie ministrze, czy do pana docierają sygnały ze szpitali albo od samorządów, że brakuje rzeczy absolutnie podstawowych, choćby maseczek czy przyłbic dla ratowników medycznych?” – pytał ministra Łukasza Szumowskiego 26 marca 2020 red. Jacek Gądek z portalu gazeta.pl. „Oczywiście, że takie sygnały do mnie docierają” – przyznał Szumowski i zaznaczył, że w pierwszej kolejności środki ochrony osobistej są dziś kierowane do szpitali zakaźnych. „Tam one są” – podkreślił. Zaraz potem wykorzystał okazję, by skrytykować Unię Europejską za rzekomo nieudolną reakcję na pandemię koronawirusa. „Żeby była jasność, to nie jest tak, że my ten sprzęt mamy w Europie, że są jego nieograniczone ilości” – stwierdził. WIĘCEJ Inne artykuły o COVID-19 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.