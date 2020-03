Szykuje się nowa afera w obozie władzy Portal OKO.press w środowy wieczór zapowiedział ujawnienie kulis budowy telefonii dla więźniów, która była flagową inicjatywą byłego wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego i która nigdy nie powstała. PiS powinno przygotować się na kolejną potężną aferę? Patryk Jaki obecnie reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość w Parlamencie Europejskim, w którym często jest o nim głośno. Przed karierą w Brukseli polityk był jednak w latach 2015-2019 wiceministrem w Ministerstwie Sprawiedliwości. To właśnie tego okresu ma najprawdopodobniej dotyczyć afera, którą w w czwartek ma ujawnić portal OKO.press. “Już jutro ujawnimy jak ludzie Patryka Jakiego budowali telefonię dla więźniów, która nigdy nie powstała. I kto na tym zarobił” – poinformował portal na Twitterze. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

