Ta aparatura może skutecznie przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa – To może być jedno z najbardziej przydatnych rozwiązań w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 – podkreślają przedstawiciele Politechniki Gdańskiej. Za sprawą gdańskich naukowców w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku powstało specjalne stanowisko do zdalnego mierzenia temperatury ciała pacjentów wchodzących do budynku – i to nawet kilku jednocześnie. Aparatura, która na co dzień wykorzystywana była do innej pracy, przeszła dzisiaj testy, pełną parą ruszy najprawdopodobniej 16 marca. – Pozwoli to na błyskawiczne wykrycie osób z podwyższoną temperaturą i odseparowanie osób zdrowych od potencjalnie zarażonych – zaznaczają naukowcy z Politechniki Gdańskiej. Przedstawiciele gdańskiej uczelni zapewniają w rozmowie z Onetem, że takie rozwiązanie nie zostało jeszcze wcześniej wdrożone w Polsce. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

