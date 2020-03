Tadeusz Rydzyk z powodu koronawirusa prosi o wpłaty na założone przez siebie media Ojciec Tadeusz Rydzyk wydał specjalny apel, w którym poprosił o datki na Radio Maryja, Telewizję Trwam i “Nasz Dziennik”. Jak twierdzi, założonym przez niego mediom ciężko było przetrwać już przed wybuchem pandemii koronawirusa, a teraz ich istnienie jest poważnie zagrożone. Przemilczał, że rząd od kilku lat dotuje związane z nim przedsięwzięcia szerokim strumieniem publicznych pieniędzy. “Kochana Rodzino Radia Maryja, w poważnej sytuacji pandemii koronawirusa bardzo trudno zwrócić mi się do Państwa – słuchaczy i widzów Telewizji Trwam, ale czynię to w trosce o istnienie naszych mediów. Prosimy, abyście nie odkładali na potem przekazywania pomocy materialnej na funkcjonowanie i istnienie jakże ważnych dla Polski i Polaków (…) Radia Maryja i Telewizji Trwam” – zaczął swój apel toruński zakonnik. I dodał: “Przed pandemią koronawirusa ofiary składane na te media, przy bardzo oszczędnym gospodarowaniu starczały skromnie od pierwszego do pierwszego. Teraz, gdy firmy i zakłady pracy spowalniają działalność, a więc i zarobki mogą być mniejsze, boimy się o istnienie Radia Maryja, Telewizji Trwam, »Naszego Dziennika«”. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

