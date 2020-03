Tagiczna bilans po serii tornad w stanie Tennessee W nocy z poniedziałku na wtorek przez amerykański stan Tennessee przeszła seria tornad. Zginęło co najmniej 25 osób, a wiele uważa się za zaginionych. Jak poinformował w środę gubernator stanu Tennessee William Lee, liczba ofiar śmiertelnych może jeszcze wzrosnąć, ponieważ ratownicy poszukują pod zawalonymi budynkami zaginionych ludzi. Co najmniej 30 osób zostało rannych w Nashville, stolicy stanu Tennessee, a co najmniej 48 budynków zostało tam zniszczonych, wiele innych zostało uszkodzonych – przekazał szef lokalnej straży pożarnej William Swann. – To tragiczny i smutny dzień w naszym stanie. Jest 25 potwierdzonych ofiar śmiertelnych – powiedział Swann. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

