Tajny raport brytyjskiego rządu: Epidemia potrwa do 2021 roku – Epidemia na Wyspach może potrwać do wiosny 2021 roku. Wirusem może w najbardziej pesymistycznym scenariuszu zarazić się nawet 80 procent populacji, hospitalizowania może wymagać prawie 8 milionów ludzi, a od 300 do 500 tysięcy może w tym czasie umrzeć – to wnioski z tajnego raportu brytyjskiego rządu. Omówienie dokumentu opublikował dziennik “The Guardian”. To pierwszy moment, w którym najwyżsi odpowiedzialni za zdrowie urzędnicy przyznają, że epidemia może potrwać tak długo – opisują dziennikarze “Guardiana”. Zdaniem autorów raportu, w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy czterech na pięciu Brytyjczyków może zarazić się koronawirusem. Piętnaście procent, czyli niemal osiem milionów może w tym czasie wymagać pobytu w szpitalu. Szczyt epidemii prognozowany jest na przełom kwietnia i maja, potem sytuacja ma się nieco uspokoić, ale wirus ma uderzyć mocniej ponownie w listopadzie. W raporcie wyraźnie podkreśla się natomiast, że latem epidemia osłabnie, ale nie zniknie -piszą dziennikarze “Guardiana”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

