Tak źle nie było od 1987 roku. Panika na Wall Street. To była najgorsza sesja na Wall Street od krachu z 1987 roku. Paniki na rynkach nie uspokoiła nawet interwencja amerykańskiej Rezerwy Federalnej (FED), która poszerzyła skalę swoich zakupów skarbowych o wartości 60 mld. dolarów i zapowiedziała wpompowanie w rynek kolejnych 500 mld dolarów. Również europejskie indeksy zanotowały historyczne spadki. Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł 2352 pkt, czyli 9,99 proc. i wyniósł 21.200,62 pkt. S&P 500 stracił 9,49 proc. i wyniósł 2.481,12 pkt. Nasdaq Comp. poszedł w dół 9,43 proc., do 7.201,80 pkt. S&P 500 i Nasdaq tego tygodniowymi spadkami skończyły trwającą ponad 11 lat hossę. W środę strefę bessy wszedł również Dow Jones. Na początku sesji indeks S&P 500 spadł o 7 proc., co spowodowało, że handel na giełdach w USA został wstrzymany na 15 minut. Po otwarciu główne indeksy traciły nawet ponad 8,5 proc. Wcześniej handel kontraktami na główne indeksy został wstrzymany rano w czwartek, po zniżkach o 5 proc. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

