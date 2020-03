Tatry zamknięte dla turystów z powodu koronawirusa Dyrekcja Tatrzańskiego Parku Narodowego zdecydowała, że z powodu zagrożenia koronawirusem obszar parku zostaje zamknięty dla turystów od dziś. Nieczynna będzie także kolejka na Kasprowy Wierch oraz na Gubałówkę. “W związku z zapowiedzią wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego oraz odpowiadając na apel Premiera RP i Ministra Zdrowia, by na czas zagrożenia pozostać w domach, nie wychodzić bez potrzeby, w trosce o zdrowie wszystkich obywateli jesteśmy zmuszeni zamknąć teren TPN do odwołania” – napisała dyrekcja parku w oświadczeniu. Co to oznacza w praktyce? Od piątku będą zamknięte wejścia do parku. Tatrzańskie schroniska nie będą przyjmować rezerwacji, nieczynne będą parkingi przy wejściach na szlaki. Nieczynne będą też wyciągi narciarskie na obszarze polskich Tatr. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

