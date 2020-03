Teatr z Toronto na Florydzie – Nalepa Działalność Salonu Poezji Muzyki i Teatru w Toronto nie ma granic. Od klasyki teatralnej poprzez arcyciekawe opracowania biografii słynnych Polek, widowiska poetyckie aż po świat bluesa. W polonijnym klubie “Sobieski” w Greenacres na Florydzie 23 lutego 2020 odbyła się światowa prapremiera programu muzyczno-poetyckiego poświęcona znanemu polskiemu muzykowi Tadeuszowi Nalepie. Połączenie zdolności reżyserskich Marii Nowotarskiej z talentem aktorskim Agaty Pilitowskiej uhonorowało pasję życiową Henryka M. dając niezapomniane przeżycia nie tylko miłośnikom muzyki bluesa. To był spektakl teatralny! This slideshow requires JavaScript. Recytacje wierszy Bogdana Loebla, autora tekstów do utworów Nalepy w wykonaniu Agaty Pilitowskiej, w połączeniu ze scenicznym opracowaniem istotnych fragmentów życiorysu muzyka, przypomniało nam o istnieniu epoki buntu przeciwko realiom komunistycznych czasów. Polski blues, muzyka tęsknoty za wolnością. Ożyły wspomnienia. Przejmująca piękna muzyka w wykonaniu Henryka M., któremu gratulujemy tak wysokiej klasy oprawy podkreślającej Jego pasję i talent. Całość oprawiona projekcją pięknych fotografii pozwoliła miłośnikom dobrej muzyki i pięknych tekstów przeżyć niezapomniany wieczór. Oklaskom nie było końca. Polonia dobrze odbiera bluesa, to dziś inna forma tęsknoty… Wśród widowni goście honorowi: Zygmunt Potocki – konsul honorowy RP w Calgary, Magdalena Hanuszkiewicz-Cwenówna, reprezentanci okolicznych zarządów klubów polonijnych na Florydzie. Dziękujemy Teatrowi z Toronto za kolejną dawkę polskości, za nieustanne dostarczanie niezapomnianych wrażeń na naszych skromnych polonijnych scenach. Jednocześnie życzymy dalszych sukcesów i sił byśmy mogli delektować się kulturą w tak pięknych formach. Teodora Kloczko This slideshow requires JavaScript. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

