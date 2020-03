Telefon komórkowy też trzeba zdezynfekować Stworzyliśmy w “Gazecie” osobną kategorię “KORONAWIRUS COVID-19”, gdzie mogą Państwo przeczytać wszystko, co warto wiedzieć o wirusie. ________________________________________ Odkażamy ręce czy klamki, a co z telefonami? One też wymagają regularnej dezynfekcji – smartfon to bowiem jedno z największych siedlisk zarazków i drobnoustrojów. To w końcu przedmiot, którego dotykamy najczęściej. Radzimy, jak odkazić swój telefon w dobie koronawirusa. Gdzie jest najwięcej zarazków? Wcale nie na desce klozetowej, ale właśnie na telefonie komórkowym. Smartfon nie tylko najczęściej trzymamy w rękach – również brudnych – ale kładziemy go również w miejscach publicznych, na przykład na barze w pubie, stoliku w restauracji czy kontuarze w sklepie. Nierzadko nasz telefon trafia również do innych rąk, na przykład przyjaciela na imprezie czy mamy podczas rodzinnego obiadu, której chcemy pokazać zabawnego mema. Dlatego telefon komórkowy należy regularnie odkażać. Jego powierzchnia to bowiem cała wylęgarnia drobnoustrajów – kiedy przykładamy telefon do twarzy, osadzają się na nim resztki makijaży, pot, sebum oraz złuszczony naskórek. W połączeniu z ciepłem, który emituje smartfon, to więc wręcz idealne miejsce dla wszylkich zarazków. Na smartfonie przenosić się mogą również m.in. wirus grypy, bakterie E. coli, paciorkowce i gronkowce. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

