Tenisowe turnieje ATP zawieszone na sześć tygodni Epidemia koronawirusa coraz bardziej wpływa na światowy sport – teraz na tenis. Stowarzyszenie Zawodowych Tenisistów (ATP) zawiesiło wszystkie swoje turnieje na okres sześciu tygodni. Po raz pierwszy koronawirus pokrzyżował plany czołowym tenisistom, gdy w niedzielę wieczorem czasu miejscowego poinformowano, że w pierwotnie wskazanym terminie nie odbędą się turnieje ATP i WTA w Indian Wells. Impreza w Kalifornii, nazywana piątym turniejem Wielkiego Szlema, miała rozpocząć się w środę. Tego dnia Międzynarodowa Federacja Tenisa (ITF) z kolei ogłosiła, że na późniejszy termin przełożone zostały kwietniowe mecze barażowe Pucharu Federacji (m.in. Polek z Brazylijkami) oraz turniej finałowy w Budapeszcie. Po czwartkowej decyzji ATP rywalizacja ma zostać wznowiona najwcześniej 20 kwietnia. Oznacza to, że zawieszone zostały zawody w Miami, Houston, Marrakeszu, Monte Carlo (miał się tam rozpocząć sezon na kortach ziemnych) i Barcelonie. Drugi w tym sezonie turniej wielkoszlemowy – French Open – ma rozpocząć się 24 maja. – Uważamy, że jest to odpowiedzialne działanie w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa naszych zawodników, personelu i szerokiej społeczności tenisowej. Codziennie monitorujemy sytuację i czekamy na wznowienie cyklu, gdy sytuacja ulegnie poprawie – oświadczył prezes ATP Andrea Gaudenzi. W czwartek poinformowano też, że z tej samej przyczyny nie odbędzie się – również zaplanowana na przełomie marca i kwietnia – impreza WTA w Miami. Organizacja Women's Tennis Association jak na razie nie wydała komunikatu w sprawie kolejnych kobiecych turniejów.

