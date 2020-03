Terlikowski: Kościół w dobie koronawirusa. Uleganie logice świata. Odwołanie Mszy świętych i to w sytuacji, gdy otwarte są bary i supermarkety, boleśnie pokazuje co jest prawdziwą religią współczesnego świata. I niestety obnaża brak wiary niemałej części hierarchii. Koronawirus może być groźny, co do tego nie ma sporu. Ludzie umierają, a kolejni się zarażają. To także jest prawda. Trzeba się przed nim chronić, zapobiegać zarażeniom. I co do tego sporu nie ma. Państwo, organizacje społeczne i pozarządowe są od tego, by to robić. Ogłaszanie kwarantanny, blokowanie wyjazdów, zamykanie instytucji i odwoływanie imprez masowych – to wszystko jest zadaniem państwa. Logika świeckich, doczesnych instytucji jest bowiem dość oczywista: bronić życia doczesnego. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

