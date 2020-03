Termin igrzysk bez zmian. “Ludzkość wygra z koronawirusem”. Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie podejmie żadnych “drastycznych” decyzji odnośnie zmiany terminu rozegrania igrzysk olimpijskich w Tokio. Choć cały świat walczy z pandemią koronawirusa, organizatorzy nie przestają wierzyć, że impreza odbędzie się zgodnie z planem, w dniach 24 lipca-9 sierpnia. MKOl ogłosił decyzję po wtorkowej wideokonferencji z udziałem swoich przedstawicieli oraz federacji sportowych. “MKOl jest niezmiennie zaangażowany w przygotowania do igrzysk olimpijskich w Tokio, do rozpoczęcia których pozostały ponad cztery miesiące. Na tym etapie nie ma potrzeby podejmowania drastycznych decyzji” – napisano w opublikowanym komunikacie władz ruchu olimpijskiego. “Wszelkie spekulacje w tej chwili przyniosłyby efekt przeciwny do zamierzonego” – dodano. Na wtorkowym posiedzeniu MKOl uzgodniono jednak, że koronawirus wymusza zmianę zasad dotyczących kwalifikacji olimpijskich. “MKOl zachęca wszystkich sportowców do kontynuowania najlepszych możliwych przygotowań do igrzysk olimpijskich Tokio” – zakomunikowano ledwie godzinę po tym, jak światło dzienne ujrzała informacja o przełożeniu przez UEFA piłkarskich mistrzostw Europy na lato 2021 roku. Pandemia koronawirusa zdążyła już wpłynąć na kwalifikacje olimpijskie w 33 dyscyplinach. Na razie pewnych udziału w igrzyskach jest 11 tys. sportowców, co stanowi ledwie 57 proc. planowanej liczby uczestników. “W przypadku brakujących 43 proc. MKOl będzie współpracował z międzynarodowymi federacjami celem modyfikacji systemu kwalifikacji” – poinformowano. Poważnie rozważane przy tej okazji jest kwalifikowanie sportowców do igrzysk na podstawie światowych rankingów lub ich osiągnięć z przeszłości. “MKOl jest przekonany, że działania podejmowane przez liczne organy na całym świecie pomogą powstrzymać rozprzestrzenianie wirusa COVID-19” – zakończono. Swoje wsparcie dla Japonii, organizatora igrzysk, wyrazili też liderzy grupy G7 (grupa siedmiu z dziesięciu najbogatszych państwa świata), o czym poinformował premier Shinzo Abe i co też spotkało się z uznaniem MKOl. – Chcemy perfekcyjnie zorganizować igrzyska i paraolimpiadę, udowadniając, że ludzkość jest w stanie wygrać z koronawirusem. Mogę tu liczyć na wsparcie liderów G7 – podkreślił premier Japonii. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

