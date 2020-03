Termin składania rozliczeń podatkowych zmieniony W związku z sytuacją spowodowaną pandemią wirusa COVID-19 Kanadyjczycy będą mieli dodatkowy miesiąc na złożenie rozliczenia swoich podatków w Canada Revenue Agency. Zostanie to ogłoszone oficjalnie jutro przez ministrów rządu federalnego w ramach większego pakietu środków finansowych mających na celu wsparcie Kanadyjczyków. Tak więc zamiast 30 kwietnia, w sezonie podatkowym 2020 Kanadyjczycy będą mieli czas do 1 czerwca na złożenie zeznania podatkowego. Termin spłaty nieoprocentowanych sald również zostanie przedłużony – do 31 lipca. Firmy będą także miały więcej czasu na opłacenie podatków bez płacenia odsetek i kar. Nowy termin upływa 31 lipca na opłacenie wszelkich podatków. We wtorek rząd Quebecu ogłosił dokładnie takie same kroki dla regionalnego organu podatkowego, l’Agence du Revenu du Québec. „To skuteczny sposób na zasilenie gospodarki i pomoc w zapewnieniu płynności” – powiedział dziennikarzom minister finansów prowincji Éric Girard. Odroczenie płatności podatkowych zasili gospodarkię Quebecu kwotą 8 mld dolarów. Rząd premiera Trudeau od kilku dni sugeruje zmianę terminów składania rozliczeń podatkowych w reakcji na apele osób prywatnych, firm i ekspertów podatkowych o przedłużenie terminu składania deklaracji podatkowych w tej szczególnej sytuacji. „Urząd podatkowy nadal ściśle monitoruje zmieniającą się sytuację, we współpracy z innymi departamentami i agencjami rządowymi, a także naszymi partnerami regionalnymi i terytorialnymi. Rząd Kanady pracuje obecnie nad środkami mającymi na celu zaradzenie trudnościom finansowym kanadyjskich podatników i przedsiębiorstw. Aktualizacje będą udostępniane w miarę ich udostępniania ”, powiedział rzecznik Canada Revenue Agency w poniedziałek. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

