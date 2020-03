Testy na koronawirusa tylko dla 16 proc. osób poważnie zagrożonych Prokuratura bada, czy śmierć pacjentki z Czapur nie była wynikiem błędu medycznego. Ale to była śmierć wg obowiązujących procedur: 57-latka miała kontakt z Polką wracającą z Włoch, ale sama nie miała dosyć objawów. Wśród osób poważnie zagrożonych – objętych kwarantanną lub nadzorem – wciąż tylko jedna na sześć ma robiony test. Testów przybywa, ale za wolno. Śmierć 57-letniej nauczycielki z podpoznańskich Czapur, zarażonej koronawirusem przez wracającą z Włoch koleżankę, pozostaje tragiczną ilustracją działania systemu, który ogranicza testy na obecność wirusa (opis tej historii – na końcu tekstu). Ministerstwo Zdrowia podało w niedzielne (15 marca 2020) południe, że wykonano już 5493 testy na obecność koronawirusa, a w ciągu ostatniej doby „ponad 1000″. W ten sposób rząd chce uciszyć krytykę, że testów jest za mało i system nie wychwytuje osób zakażonych. WIĘCEJ Inne artykuły o COVID-19 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.