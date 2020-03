TK odracza wyrok ws. możliwego sporu kompetencyjneg Po blisko trzech godzinach posiedzenia Trybunał Konstytucyjny – bez podania powodów – odroczył dziś wydanie wyroku w związku ze sporem kompetencyjnym, jaki według marszałek Sejmu zaistniał między Sejmem i prezydentem a Sądem Najwyższym. Decyzję TK mamy poznać 12 marca. Trybunał Konstytucyjny bada sprawę rzekomego sporu kompetencyjnego z wniosku marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Ta, składając 21 stycznia 2020 r. wniosek do TK argumentowała, że – oceniając prawo nominatów nowej KRS do orzekania – SN chciał decydować o “ustroju oraz organizacji wymiaru sprawiedliwości”. To zaś należy wyłącznie do ustawodawcy – Sejmu i Senatu. Sąd Najwyższy miał także – według stanowiska marszałek Witek – wkroczyć w wyłączną kompetencję prezydenta, który powołuje sędziów. Ten tok rozumowania podzieliła zarówno Kancelaria Prezydenta, jak i Prokurator Generalny. Wniosek trafił do Trybunału dwa dni przed tym, jak SN w składzie trzech połączonych “starych” Izb – Karnej, Cywilnej i Pracy – wydał uchwałę dotyczącą statusu sędziów rekomendowanych przez nową Krajową Radę Sądownictwa. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

