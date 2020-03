“To jest koniec niskiej pogardy dla ludzi wiedzy” Ludzie wiedzy będą teraz w wielkiej cenie – zauważył w “Faktach po Faktach” prof. Marcin Król, filozof i historyk idei, który w programie ocenił aktualne nastroje wokół epidemii COVID-19. W czwartek wieczorem resort zdrowia poinformował o 58 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów. Od rana liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wzrosła w sumie o 170, a łącznie od początku epidemii w naszym kraju potwierdzono 1221 przypadki infekcji. Poinformowano także o śmierci dwojga kolejnych pacjentów. Tym samym liczba zmarłych wzrosła do 16 osób. WIĘCEJ Inne artykuły o COVID-19 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.