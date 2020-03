To miasto 50 km od Bergamo przeżywa dramat. Drugie największe ognisko koronawirusa. “Choć Brescia to drugie, zaraz po Mediolanie, pod względem liczby mieszkańców, miasto w Lombardii, jest wprost idealnym miejscem na weekendową wycieczkę we dwoje” – tak zaczyna się opis miasta na jednej z polskich grup na Facebooku. Dziwnie to dziś brzmi. Zupełnie nierealnie. Teraz to drugie największe ognisko koronawirusa we Włoszech. Jedno z miejsc, gdzie w ciągu doby zanotowano najwięcej zachorowań w całym kraju. A szpitale przeżywają dramat. Brescia znajduje się około 90 km od Mediolanu i około 50 na południowy wschód od Bergamo, które stało się już największym symbolem dramatu Włoch z koronawirusem. To stamtąd docierają ostatnie wstrząsające zdjęcia trumien, które rzędami stoją w kościołach i kostnicach, a także ciężarówek, które je wywożą do innych regionów, bo jedyne krematorium w mieście – choć pracuje 24 godziny na dobę – nie jest w stanie spopielić wszystkich zwłok. Brescia liczy około 200 tysięcy mieszkańców. I w ostatnich dniach przeżywa nie mniejszy dramat niż Bergamo. Liczba osób zakażonych koronawirusem zbliżała się 19 marca do 3900. Zmarło 499 osób, ale media uprzedzały, że nie mają danych ze wszystkich okręgów. Wszyscy podają, że jest to drugie największe ognisko koronawirusa we Włoszech. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

