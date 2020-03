To najgorsza dotąd doba w Polsce Ministerstwo Zdrowia podało nowe dane nt. osób zakażonych koronawirusem w Polsce. Od godz. 15 odnotowano aż 71 nowych przypadków oraz pięć nowych ofiar śmiertelnych. To była również najtragiczniejsza jak dotąd doba walki z koronawirusem w Polsce. Łącznie zmarło podczas niej aż 9 chorych. Mamy 71 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Potwierdzone przypadki dotyczą: 26 osób z woj. mazowieckiego, 17 osób z woj. wielkopolskiego, 15 osób z woj. dolnośląskiego, 6 osób z woj. śląskiego, 3 osób z woj. opolskiego, 3 osób z woj. lubelskiego oraz 1 osoby z woj. zachodniopomorskiego” – poinformowało Ministerstwo Zdrowia w poniedziałek po godzinie 20. “Jednocześnie z przykrością informujemy o śmierci pięciu kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Są to: 71-letni mężczyzna, 87-letnia kobieta i 73-letnia kobieta ze szpitala w Radomiu, wszyscy z chorobami współistniejącymi; 73-letnia kobieta ze szpitala w Tychach, która była w stanie ciężkim i miała choroby współistniejące oraz 60-letni mężczyzna ze szpitala w Biłgoraju” – czytamy w oświadczeniu. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

