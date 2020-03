“To nie jest dobra wiadomość”. Niepokojący fakt ws. koronawirusa. Tomasz Rożek, fizyk i popularyzator nauki, który prowadzi na You Tube kanał “Nauka. To Lubię”, podał niepokojący fakt dotyczący koronawirusa. Okazuje się, że dzieci poniżej 15 roku życia mogą się nim zakazić, jednak nie chorują. Oznacza to też, że mogą one bezwiednie zakażać innych. “Wśród zarejestrowanych przypadków koronawirusa (a jest ich już ponad 100 000) dzieci poniżej 15 r. życia to mniej niż 1 proc, a wśród zgonów, jeżeli wierzyć statystykom, nie ma ani jednego dziecka. Czy dzieci nie łapią infekcji, czy łapią równie często jak dorośli, ale nie chorują, nie występują u nich objawy?” – zastanawiał się na fanpejdżu “Nauka. To Lubię” na Faceboku Tomasz Rożek. Odpowiedź na to pytanie jest już znana – dwa dni temu ukazały się wyniki badań prowadzonych w Shenzhen w Chinach. Wynika z nich, że “dzieci zakażają się równie często jak dorośli, ale nie chorują”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

