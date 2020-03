To one pisały historię polskiego sportu Historię polskiego sportu przez lata pisały wybitne sportsmenki. Nasze zawodniczki zapisały się złotymi zgłoskami w dziejach najróżniejszych dyscyplin. Anita Włodarczyk, Justyna Kowalczyk, Agnieszka Radwańska, Renata Mauer, Irena Szewińska… Lista ich nazwisk mogłaby ciągnąć się w nieskończoność – tu chcielibyśmy przypomnieć te, o których być może już mniej się pamięta. Przed wojną Jadwiga Jędrzejowska była tenisistką światowej sławy. W latach 30. XX wieku trzykrotnie grała w finałach turniejów wielkoszlemowych: w 1937 roku w Wimbledonie (ten wynik wyrównała po 75 latach Agnieszka Radwańska) i w US Open, a w 1939 – na Roland Garros. Dwukrotnie wygrywała w plebistycie „Przeglądu Sportowego”. Można tylko żałować, że w jej czasach tenis nie był dyscypliną olimpijską – Jędrzejowska miałaby ogromne szanse na zdobycie medalu. Wybitna dyskobolka była prawdziwą gwiazdą polskiego sportu. Do historii przeszła jako pierwsza polska złota medalistka olimpijska. Do zawodów na igrzyskach w Amsterdamie w 1928 roku przystępowała jako faworytka – pobiła tam zresztą swój rekord świata. Zawodniczka, która zawsze występowała w charakterystycznym czerwonym berecie, zrobiła w Amsterdamie prawdziwą furorę. „Rekordzistka nasza nie może opędzić się interwiewerom i rysownikom” – relacjonował „Przegląd Sportowy”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

