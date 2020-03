Tom Hanks i jego żona zarażeni koronawirusem w Australii Tom Hanks przebywający na planie filmu o Elvisie Presleyu w Australii poinformował, że potwierdzono u niego i jego żony Rity Wilson obecność koronawirusa. Jednocześnie wytwórnia Warner Bros podała wiadomość, że choruje “członek ekipy ich filmu ‘Elvis’. Dwukrotny zdobywca Oscara Tom Hanks około 2 w nocy naszego czasu umieścił na swoim oficjalnym koncie na Facebooku informację, którą przesłał też do amerykańskich mediów. “Cześć ludzie. Rita i ja jesteśmy teraz w Australii. Czuliśmy się trochę zmęczeni, jakbyśmy mieli objawy przeziębienia i ból całego ciała. Rita poczuła dreszcze i miała nieznacznie podwyższoną temperaturę. Aby dochować wszelkich standardów wprowadzonych na świecie, zostaliśmy przebadani na obecność koronawirusa. Wynik testów okazał się dodatni. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

