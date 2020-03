Travolta i “Koty” ze Złotymi Malinami Anty-Oscary zostały w roku rozdane… zdalnie. Z wiadomych względów gala się nie odbyła, ale to nie znaczy, że jury miało wyrzucić listę ze zwycięzcami do kosza. Są niej takie nazwiska jak John Travolta, John Rambo i Eddie Murphy. Choć ten ostatni jest jedynym pozytywnym laureatem Złotej Maliny. Aktorzy, reżyserzy i scenarzyści pewnie cicho liczyli na to, że z powodu pandemii koronawirusa, zapomniano o ich kiepskich filmach. Nic z tego. Gala tegorocznych Złotych Malin co prawda odwołana, ale tylko stacjonarnie.”Burmistrz Los Angeles zamknął wszystkie miejskie obiekty mieszczące więcej niż 50 osób, łącznie z The Barnsdall Theatre. Bez sali, nie możemy przeprowadzić show” – poinformował współzałożyciel organizowanej od 1981 roku imprezy, John Wilson. Zwycięzcy zostali poinformowani mailowo. Ci, którzy zdobyli najwięcej statuetek, pewnie się tego spodzeiwali. Mowa o twórcach filmu “Koty”, którzy nawet na ostatnich Oscarachwyśmiewali zmiażdżony przez krytyków remake musicalu z lat 80. Produkcja zgarnęła aż 5 Złotych Malin, w tym m.in. za drugoplanową rolę dla Jamesa Cordena. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

